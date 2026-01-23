Luciano Huck e Vini Júnior: veja os famosos que deram rosto ao Will Bank

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Enquanto outras fintechs apostavam em tecnologia e juros baixos, o Will Bank, liquidado nesta quinta-feira, 21, escolheu um caminho diferente para ganhar espaço no mercado: publicidade massiva, entretenimento popular e celebridades. Criado em 2017, o banco só alcançou projeção nacional a partir de 2022, ao associar sua marca a programas de TV aberta, artistas e atletas conhecidos do grande público.

A estratégia ganhou força com presença constante no Domingão com Huck, onde o banco virou patrocinador de destaque. Em 2025, a parceria evoluiu para o quadro Willimpíadas, que misturou competição, reality show e educação financeira.

Fora da TV, o Will Bank apostou em campanhas bem-humoradas com celebridades. Em 2023, lançou uma ação com o cantor Belo, focada em renegociação de dívidas. No mesmo ano, Gracyanne Barbosa estrelou um comercial inspirado no fisiculturismo. Já em 2025, o rosto da vez foi o jogador Vinícius Júnior, reforçando a ideia de um banco mais leve e acessível.

Outros nomes também ajudaram a apresentar o Will Bank ao Brasil, como Maisa, Whindersson Nunes, Thelma Assis, além de Simone Mendes e Pabllo Vitar.

Liquidação

Apesar da forte exposição e do reconhecimento de marca, o banco teve sua trajetória interrompida nesta quarta-feira, 21, após ser liquidado pelo Banco Central, em decorrência da liquidação de seu controlador, o Banco Master.