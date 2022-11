Luís Ernesto Lacombe é demitido da RedeTV após 2 anos

O jornalista Luís Ernesto Lacombe, defensor do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi demitido nesta sexta-feira, 11, da RedeTV. As informações são da coluna Feltrin, do UOL.

Lacombe ainda vai apresentar o programa desta semana, mas, nos bastidores da TV, o que se comenta é que Amanda Klein vai ser a substituta com um programa no mesmo horário. Até a noite desta sexta, emissários do jornalista e da emissora tentavam encontrar uma forma mais "digna" para a saída do âncora. Uma possibilidade era que ele fizesse parte de outro programa, futuramente.

O jornalista Lacombe, ex-GloboNews, apresentava o programa semanal "Agora é Com Lacombe" e, ao lado do vice-presidente da emissora, Marcelo de Carvalho, era um dos maiores negacionistas e defensores do governo Jair Bolsonaro. também era um dos âncoras do telejornal "RedeTV News.

O programa, desde a estreia, registrou traço de audiência. Antes, Lacombe apresentou na RedeTV o programa "Opinião no Ar", que saiu do ar em março deste ano. A atração era traço de ibope,

Ainda de acordo com a coluna, o jornalista reclamava constantemente da "estrutura" da emissora de Osasco. O salário, também de acordo com fontes ouvidas pela coluna nesta sexta, era de cerca de R$ 200 mil, sendo que metade era paga por anunciantes bolsonaristas.

Também não foi possível saber se a demissão teve relação com a derrota de Bolsonaro para Lula, o que tem acontecido ultimamente na JP News.