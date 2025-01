Lula apresenta melhor a progressiva em novo boletim médico

Lula sofreu acidente doméstico em outubro de 2024 - Foto: AFP | EVARISTO SA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na manhã desta terça feir, 31, para realizar uma tomografia de controle. O presidente se recupera de uma cirurgia realizada para drenar uma hemorragia intracraniana em decorrência de um acidente doméstico sofrido em outubro.

De acordo com o boletim médico, “a tomografia mostra importante reabsorção da coleção subdural, apresentando melhora progressiva que condiz com o bom estado do presidente”, que segue sob acompanhamento da equipe médica.

A nota foi assinada pelos diretores clínicos Dr. Rafael Gadia e Dra. Luiza Dib.

Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês de Brasília no último dia 9 de dezembro após sentir fortes dores de cabeça. Após passar por exame de imagem, a ressonância indicou uma hemorragia intracraniana devido à queda que sofreu em 19 de outubro no Palácio da Alvorada.

O presidente foi transferido às pressas para a unidade de São Paulo, onde foi submetido a uma trepanação para drenagem de hematoma em 10 de dezembro. Lula recebeu alta cinco dias após e retornou à capital federal em 19 de dezembro.