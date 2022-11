Lula realiza enquete no Twitter sobre volta do horário de verão

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou sua conta no Twitter para perguntar a população sobre o possível retorno do horário de verão no Brasil.

Através de uma enquete, Lula perguntar aos seguidores se são favoráveis ou não ao retorno da medida.

A medida, que foi instaurada na década de 30 por Getúlio Vargas, foi extinta no primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2019. Durante a campanha, Lula não citou se o retorno do horário era uma proposta ou não.

A última vez que a Bahia adiantou os relógios foi em 2011.

Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão? — Lula (@LulaOficial) November 7, 2022