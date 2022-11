Lula receberá documento com propostas de médicos do país

25 profissionais de saúde do. Brasil debateram neste sábado, 19, por videoconferência propostas na área de saúde para serem aplicadas nos primeiros 100 dias do governo Lula. O documento será entregue ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin e Aloizio Mercadante, coordenadores do grupo de transição do governo Lula.



Coordenada pela cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar, a reunião contou com a participação de 25 profissionais de saúde das mais diversas especialidades médicas. Dentre os especialistas, os infectologistas Julio Croda, Alexandre Naime, Luana Araújo, Rosana Richtmann e Alberto Chebabo, a pneumologista Margareth Dalcolmo, o oncologista e ex-ministro Nelson Teich, os epidemiologistas Wanderson Oliveira e Pedro Hallal e o pesquisador brasileiro da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, André Kalil.

Entre as propostas que serão formalizadas estão as seguintes:

- Reestabelecer imediatamente o protagonismo do Ministério da Saúde na área de comunicação. Isso vai resultar em benefícios imediatos para a população

- Revisão imediata das formações das câmaras técnicas e núcleos do Ministério da Saúde para incluir pessoas técnicas qualificadas e de sociedades médicas para ter a ciência como protagonista

- Uniformizar o calendário da vacinação de Covid-19 no país

- Lidar com transparência e velocidade na compra e distribuição de vacinas de Covid-19 para o ano de 2023

-Agir rapidamente para evitar risco de desabastecimento de vacinas, insumos, medicamentos, testes e insumos

-Dar total independência às agências de saúde para se ter a ciência determinando as políticas públicas

-Ter políticas específicas de cuidado de doentes críticos, idosos, e na área de saúde mental