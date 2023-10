Lula reúne ministros para discutir chuvas em SC e seca no Amazonas | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu nesta quinta-feira, 12, via videoconferência com os ministros de governo para discutir sobre as fortes chuvas em Santa Catarina e ainda sobre a seca no Amazonas.

Lula contou no X, antigo Twitter, que dedicação e atenção não vão faltar para as pessoas que foram afetadas. "Assim como fizemos com o Rio Grande do Sul, temos tido dedicação e atenção total a esses estados. Com a presença de técnicos, secretários, ministros, repasses de recursos e muito diálogo", escreveu.

O presidente disse ainda ter determinado aos ministros, que todas as equipes estejam mobilizadas e a disposição dos governos estaduais e das prefeituras. "O Governo Federal está atento, presente e atuando para atender a população e remediar os danos causados pelos extremos climáticos", completou.

A ministra do meio ambiente, Marina Silva, e o ministro Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, foram a Blumenau, Santa Catarina, na quarta-fera, 11, para avaliar a situação das cidades mais atingidas pelas chuvas no Estado. Junto ao governador Jorginho Melo, PL, eles sobrevoaram a região do Vale do Itajaí.

O grupo sobrevoou cidades do Vale do Itajaí, como Taió, que teve ruas inundadas por cheia de rio. Depois seguiram para a reunião em onde prefeitos e agentes da Defesa Civil fizeram um apelo por ajuda do Governo Federal.

Já o Amazonas enfrenta uma seca histórica e o governo federal adiantou o pagamento do Bolsa Família e o do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para os 55 municípios em estado de emergência (de um total de 62) por causa da seca que assola a Região.