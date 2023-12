Lula se reúne com presidente da Alemanha | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na Alemanha no último domingo, 3, e se reuniu com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier na manhã desta segunda-feira, 4, no Palácio Bellevue, em Berlim.



Além dos presidentes, a reunião contou com a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, do Meio Ambiente, Marina Silva, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Em postagem no X, antigo Twitter, Lula detalhou que no encontro foi discutido sobre investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Pac), retomada da proteção ambiental e sobre a presidência do Brasil no G20. “O Brasil voltou a ter um governo que trabalha e é referência positiva no mundo”, afirmou.

Também participará de reuniões com o premiê alemão, Olaf Scholz, e assinará cerca de 20 acordos bilaterais –a maior parte sobre meio ambiente e desigualdade social. O petista ficará no país até terça-feira, 5.



Confira:

Reunião com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, onde conversamos com ministro @Haddad_Fernando sobre os avanços na economia e com @costa_rui sobre os investimentos do Novo Pac. Também falamos da retomada da proteção ambiental com a ministra @MarinaSilva e com o ministro… pic.twitter.com/eVNTUnIkDJ — Lula (@LulaOficial) December 4, 2023