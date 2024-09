Lula vê escalada na crise com Venezuela e convoca ministros

Presidente Lula convocou reunião de emergência para tratar de tensão com a Venezuela - Foto: Claudio Kbene | PR

Com seus principais interlocutores de política externa fora do país, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência com os ministros para discutir a gestão da crise diplomática com a Venezuela, que escalou bastante nos últimos dois dias, criando uma ameaça de ruptura entre os países e de uma turbulência que pode abalar as relações em todo o continente.

O assessor especial da Presidência e ex-ministro das Relaões Exteriores, Celso Amorim, está em Moscou e o atual titualr da pasta, Mauro Vieira, se encontra em viagem a Omã e Arábia Saudita. O impasse começou em 20 de março, quando o governo de Nicolás Maduro mandou prender seis integrantes da Plataforma Unitária Democrática, de oposição ao governo, sob a alegação de que seiram terroristas.

Em 29 de julho, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) anunciou a vitória do presidente, o que foi imediatamente rechaçado por Javier Milei, presidente da Argentina, que postou em suas redes que não iria reconhecer "outra fraude".

No mesmo dia, Maduro expulsou todo o corpo diplomático da Argentina e de outros seis países (Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai) que questionaram o resultado das eleições, contestadas pela oposição, que exigia a divulgação dos boletins de urna.

Após a decisão de Maduro, a chanceler argentina, Diana Mondino, pediu a Mauro Vieira, que defendesse os interesses diplomáticos do país na Venezuela e, nodia 31 de agosto, o Ministério das Relações Exteriores assumiu a custódia da embaixada da Argentina na Venezuela e as suas funções diplomáticas.

Venezuela quer suspender custódia do Brasil sobre embaixada argentina

Justiça venezuelana ordena prisão de rival de Maduro



Mesmo tendo um acordo com o governo brasileiro, as forças da Venezuela cercaram a Embaixada da Argentina na sexta-feira, 6, e no sábado, 7, o prédio amanheceu sem energia elétrica.

Nesse meio tempo, o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, que alega ter sido o mais votado nas eleições, fugiu da Venezuela e conseguiu asilo na Espanha. Na reunião convocada por Lula neste dmingo, 8, a avaliação é de que, apesar dos esforços do Brasil de mediar a crise e buscar uma saída política, o momento é de tensão entre os dois países.