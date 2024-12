Luminárias japonesas são retiradas após pressão do movimento negro em SP

Rua da Liberdade onde ficam as luminárias japonesas - Foto: Reprodução | TV Globo

As luminárias japonesas que ficavam localizadas na Rua dos Aflitos, no bairro da Liberdade, em São Paulo, foram retiradas após intervenção de entidades do movimento negro. Os equipamentos foram substituídos por lâmpadas de LED. O restante do bairro ainda segue com os tradicionais postes de iluminação asiáticos.

No final da rua está localizado um cemitério das pessoas que foram escravizadas, na Capela dos Aflitos, construída em 1779. Em 2023, a prefeitura anunciou a construção de um memorial no local para homenagear a memória negra no bairro.

De acordo com a prefeitura, a decisão de trocar as luminárias foi para "equilibrar o respeito às diferentes camadas históricas e culturais presentes no bairro" e garantir que a "memória de cada grupo seja adequadamente representada".

O que diz a Prefeitura

"A SP Regula informa que a substituição das luminárias no Beco dos Aflitos, no bairro da Liberdade, foi uma medida tomada em resposta ao pedido de entidades ligadas ao movimento negro, que manifestaram preocupações quanto à adequação das lanternas Suzuranto ao contexto histórico da região.

Em compromisso com a transparência e o diálogo com a sociedade, sempre buscando soluções que respeitem a diversidade cultural e histórica da cidade, as lanternas, que remetem à imigração japonesa, foram consideradas inadequadas para o local, uma vez que o Beco dos Aflitos abriga a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, um marco histórico da época da escravidão no Brasil. A mudança foi feita antes do Dia da Consciência Negra, mas as lanternas Suzuranto foram mantidas no restante do bairro, preservando a herança da imigração japonesa. A decisão buscou equilibrar o respeito às diferentes camadas históricas e culturais presentes no bairro, garantindo que a memória de cada grupo seja adequadamente representada".