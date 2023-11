Mãe de aluno agride professora em escola estadual de SP | A TARDE

A mãe de um aluno de 17 anos agrediu uma professora de 47 anos dentro da Escola Estadual Professor Donizette Aparecido Leite no bairro Cipó em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, na última segunda-feira, 16. O caso aconteceu após discussão da professora com o aluno.

As câmeras de segurança registraram a agressão. A mãe do aluno chegou na escola, como se estivesse procurando alguém e avistou a professora. As duas discutiram e a professora dá as costas para a mulher, quando as agressões começam.

Alunos que presenciaram a agressão se aproximam para tentar separar as duas, mas não conseguiram. As duas caem no chão e um aluno chuta a professora.

Policiais militares foram acionados para registrar a ocorrência, que foi registrada como lesão corporal, ameaça e injúria na delegacia.