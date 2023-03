Mãe de ator desaparecido há 40 dias faz apelo: "Socorro, Brasil"

A mãe do ator Jeff Machado, que em 2022 atuou na novela bíblica 'Reis', na Record Tv, implorou nesta quinta-feira, 9, por ajuda para encontrar o filho. Ele está desaparecido há mais de 40 dias.

Maria Das Dores Machado esteve no Fofocalizando, no SBT, e afirmou que conversava todos os dias com o filho até não conseguir mais contato com ele. De acordo com a família do artista, ele está desaparecido desde o dia 27 de janeiro.

"Tudo o Jefferson me contava. Meu filho, minha vida, vocês não sabem o que eu estou passando. Socorro, Brasil, me ajuda", disse.

Em seguida, a apresentadora Chris Flores endossou o pedido. "Eu suplico para as pessoas, se alguém tiver informação, por favor, não precisa se identificar, porque, às vezes, as pessoas têm medo, viram alguma coisa, sabem do paradeiro. Por favor, passem mensagem pra gente aqui no SBT, pode ser para a Record TV também, porque a novela que ele fez foi lá".

"Por favor, gente, eu suplico a vocês, é uma mãe desesperada atrás de um filho que sumiu misteriosamente", disse Chris. O desaparecimento dele foi descoberto após uma ONG informar que os cães dele estavam em situação de abandono.

A mãe suspeita que o filho tenha sido sequestrado e, enquanto imagens dele atuando na novela eram exibidas, alertou: "Ele não deve estar tão bonito assim porque não deve estar sendo bem cuidado".

"Ele tinha oito cachorros, todos desapareceram. Se ele fosse realmente trabalhar em outro Estado, deixaria os animais em uma clínica de confiança. E ele sempre deixa a casa toda arrumada, sempre organizada. Quando nós fomos no Rio fazer o boletim de ocorrência, encontramos tudo desarrumado".

Ela afirmou que um dos cachorros foi atropelado na Avenida Brasil, uma das mais importantes vias do Rio de Janeiro. A veterinária descobriu de quem era o animal devido um chip que ele tinha.

A mãe do ator contou que antes do sumiço total, o ator passou a estranhamente se comunicar apenas por mensagens de texto. "Ele não falou mais com a gente, só por mensagem de texto. Jamais faria isso. E um vizinho disse que viu um tumulto perto da casa dele".