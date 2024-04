Mãe de Isabella Nardoni faz homenagem: “16 anos desde que você partiu” | A TARDE

No dia em que se completaram 16 anos do assassinato de Isabella Nardoni, a mãe da menina, Ana Carolina Oliveira, de 39 anos, fez uma homenagem para a filha nas redes sociais.

“Filha, hoje completam 16 anos desde que você partiu. Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo, parece uma eternidade. Lembro dos momentos simples que passamos juntas, as nossas risadas, as nossas brincadeiras, os nossos abraços bem apertadinhos. São esses momentos que eu guardo no coração”, narra Ana Carolina no vídeo publicado.

A mãe de Isabela fez um vídeo com memórias das duas, divulgado na sexta-feira, 29. “Eu te amo, minha eterna menina”, diz.

Veja o vídeo:

Anos após a morte de Isabella, Ana Carolina teve dois filhos, um menino e uma menina, que estão com 8 e 4 anos de idade, respectivamente.