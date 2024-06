Mãe de Marília Mendonça sofre acidente de carro | A TARDE

A mãe da cantora Marília Mendonça sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, 6. De acordo com informações do colunista Leo Dias, o carro em que Dona Ruth estava, junto com o marido Deyvid Fabrício, colidiu com um caminhão que teria ultrapassado o farol vermelho.



Ainda segundo o colunista, os dois estão bem, no entanto Dona Ruth estaria com dores nas costelas, mas não precisou ir ao hospital.



Marília Mendonça



Conhecida como a “Rainha da Sofrência”, a cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos de idade, em um trágico acidente de avião em Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2021. Além dela, os outros quatro ocupantes da aeronave morreram com a queda.



Em outubro de 2023, após investigações, a Polícia Civil de Minas Gerais atribuiu a responsabilidade da queda do avião aos pilotos da aeronave, que também morreram no acidente. Como os responsabilizados não sobreviveram, o caso foi arquivado.



Segundo a Polícia Civil, a investigação constatou que houve negligência e imprudência por parte do piloto, Geraldo Medeiros, e do copiloto, Tarciso Viana, já que, antes do acidente, não foi feito contato com outros profissionais para a realização do pouso no aeródromo, que era desconhecido pelos pilotos. Ainda de acordo com a polícia, este tipo de contato é a conduta comum nesse tipo de procedimento.



A polícia descartou outras possibilidades de causa do acidente, como falha mecânica, mal súbito ou até mesmo um possível atentado.



O advogado da família do piloto, Sérgio Alonso, afirmou que as conclusões da polícia não têm fundamento nas provas do inquérito e é injuriosa com a imagem do piloto e copiloto. Disse ainda que o acidente ocorreu porque a Cemig instalou a rede de alta tensão na reta final do aeródromo de Caratinga, na altitude do tráfego padrão, que é de mil pés, e que o aeródromo não tinha Carta Visual de Aproximação.

