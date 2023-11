Mãe descobre que filha foi morta por telefone: "Acabei de matar" | A TARDE

A mãe de uma mulher, de 24 anos, identificada como Tallyta Costa, descobriu que a filha foi morta, após um telefonema. A vítima foi assassinada com um tiro na cabeça, depois de sair do trabalho na tarde da última quarta-feira, 18, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

Logo depois do crime, a mãe de Tallyta ligou para a filha novamente. De acordo com um familiar, conforme divulgado pelo Uol, o ex-namorado dela, que é suspeito de cometer o crime, teria atendido e falado: “Acabei de matar sua filha”. O homem está foragido.

Tallyta deixa dois filhos pequenos, incluindo uma bebê do relacionamento com o suspeito. O enterro da jovem aconteceu nesta sexta-feira, 20. Amigos e familiares lamentaram a morte da jovem nas redes sociais.

A jovem teria ligado para a mãe dela e falou com a filha pequena quando saiu do trabalho. Policiais militares foram acionados para atenderem a ocorrência. No entanto, quando chegaram ao local, encontraram Tallyta morta.

O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Carapicuíba. As diligências continuam para localizar o autor e esclarecer os fatos.