Mãe e filha de 3 anos são mantidas como reféns há mais de 14 horas

Uma mulher e sua filha de três anos estão sendo mantidas como refém dentro de um veículo na cidade de Belém, no Pará, na manhã desta quinta-feira, 9. As polícias Militar e Civil estão no local negociando com o homem. A situação já dura mais de 15 horas.

Conforme a informações iniciais, a mulher havia pedido uma corrida por aplicativo por volta das 19h da quarta-feira, 8, com os três filhos, uma menina de 3 anos e dois meninos, um de 7 e outro de 8. Pouco depois, o assaltante abordou o veículo. Durante a ação, o motorista conseguiu escapar, mas as outras pessoas não.



Os meninos foram libertados por volta das 22h40 e às 23h20 da quarta. O pai do sequestrador já está no local acompanhando as negociações.