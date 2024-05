Mãe e filha estão há dois meses 'morando' em uma rede do McDonald´s | A TARDE

Mãe e filha, estão ‘morando’ há cerca de dois meses em uma unidade da rede McDonald 's, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.

Acompanhadas de ao menos cinco malas grandes, a dupla dorme na calçada da rede de fast food, espera a loja abrir e passa o dia na lanchonete.O estabelecimento fecha às cinco da manhã e reabre às dez. As refeições são feitas no próprio local, , segundo informação divulgada pela CBN nesta quinta-feira, 26.

Apesar da tentativa de auxílio, as mulheres não aceitaram nenhum tipo de ajuda até o momento. Nem de moradores e nem de empresários. Suzana e Bruna falaram que nasceram no Rio Grande do Sul, mas moram há oito anos no Rio de Janeiro e estão em busca de um apartamento para alugar.

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Rio também esteve no local, mas afirmaram que as mulheres não se sentem em situação de vulnerabilidade e por isso, não quiseram receber ajuda.

O proprietário da loja teria dito 'estar de mãos atadas', já que elas são consumidoras, sempre compram na lanchonete e pagam com cartão de débito. Entretanto, o McDonald 's ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.