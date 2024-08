Mãe é suspeita de queimar mãos do filho com chapinha de cabelo

- Foto: Redes socias

Uma mãe foi denunciada ao Conselho Tutelar por queimar as mãos do próprio filho com uma chapinha de cabelo. O caso aconteceu na segunda-feira, 29, em Olinda, no estado de Pernambuco. De acordo com o Conselho Tutelar, a vítima é uma criança de 11 anos e disse em depoimento que a mãe o agrediu porque ele tomou um iogurte sem permissão.

Uma foto mostra as queimaduras na parte de cima das duas mãos da vítima. Segundo o relato da criança, ela teve a parte de cima das mãos queimada pelo motivo de ter tomado um iogurte a mais do que a mãe teria dito que ele tomasse.

O órgão tomou conhecimento do ocorrido após receber uma denúncia pelas redes sociais. O menino e o irmão dele foram afastados da mãe e estão morando com uma tia.

A mãe negou a ação.

