Mãe espanca filha de 11 anos e recebe tapa de PM na abordagem | A TARDE

Policiais militares prenderam uma mãe suspeita de espancar a própria filha de 11 anos, em Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. Durante a abordagem, uma PM chamou atenção após dar um tapa no rosto da suspeita.

O caso foi denunciado por vizinhos, que entraram encontato com autoridades como a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

Em vídeos divulgados na internet, a menina aparece machucada e com dificuldade de andar. Na ocasião, ela seria levada pelos vizinhos para o Hospital João Murilo de Oliveira. A mãe tentou interferir e chegou a discutir com as pessoas que estavam ajudando a criança.

“Ao chegar na unidade hospitalar, o efetivo visualizou que a mãe se negava a deixar a criança desembarcar do veículo, momento em que ela foi contida, presa e conduzida para a DEPOL de Vitória de Santo Antão a fim de ser inquirida pela autoridade policial que ficará responsável pelas investigações”, afirma nota da PM.

