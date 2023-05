Mãe que dançou com roupa transparente em festa infantil se pronuncia

A mulher que causou polêmica após dançar com um vestido transparente para crianças em uma festa infantil afirmou que não viu nada de errado em sua ação. Ela afirmou que está assustada com os ataques e contou que já viu coisas piores.

Trata-se da Brenna Azevedo, 26 anos, que protagonizou as imagens na festa de aniversário da filha.

"Estou chocada com a reação das pessoas por eu estar dançando com uma roupa transparente. Estão me atacando, me chamando de palavras ofensivas, como piranha e vagabunda. Alguns até ameaçam me denunciar ao conselho tutelar. Não vejo nada de errado nisso. Já vi coisas muito piores", disse ela.

Ela afirmou que está indignada e apavorada com os ataques e afirmou que sua filha ficou feliz e os convidados gostaram da festa.

"Todos me chamando de nomes desagradáveis, me insultando. Até famosos estão comentando coisas baixas! Dizendo coisas absurdas sobre mim, enquanto eles mesmos têm comportamentos piores. Eles batem em mulheres, mostram os seios e vocês curtem, eles são ídolos. E agora, fazendo isso comigo. Por que tudo isso?".

Ela afirmou ainda que não se arrependeu e que faria tudo de novo. "Eu faria tudo de novo. Vão viver, sejam felizes! As pessoas que passam o tempo comentando são oprimidas. (...) Estou apavorada. Vocês estão me deixando com medo."

Brenna afirmou que estava bêbada e disse que faz da própria vida o que quiser. "A filha é minha, o dinheiro é meu, o corpo é meu. Eu faço da minha vida o que eu quiser".

Confira o vídeo.

null Matheus Calmon