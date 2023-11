Mãe quebra janela de ônibus após filho passar mal com calor | A TARDE

Uma criança passou mal dentro de um ônibus no Rio de Janeiro porque o ar-condicionado do veículo não estava funcionando. Em ato de desespero, a mãe do menino quebrou o vidro do equipamento público.

Segundo vídeo gravado pelos passageiros, as pessoas pediram para o motorista abrir a porta, mas nada foi feito para minimizar o calor dentro do ônibus.

A empresa Viação Pavunense, responsável pelo veículo, disse que o ônibus deixou a garagem com o ar-condicionado funcionando, mas o equipamento apresentou problemas técnicos durante a viagem.

O Rio Ônibus publicou que mais de mil novos veículos já estão circulando pela cidade, todos estão equipados com ar-condicionado e que 80% circulam pelo Rio de Janeiro com refrigeração.

Nesta terça-feira (14), a sensação térmica no Rio de Janeiro atingiu 58ºC, a maior desde o início da medição, em 2009.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que 15 estados e o Distrito Federal começaram o dia com alerta de grande perigo por causa do calor.

Vídeo:







Mãe quebra janela de ônibus após filho passar mal com calor Reprodução