Maior chuva de meteoros do ano poderá ser vista em todo o Brasil

A chuva de meteoros Perseidas poderá ser vista no céu do Brasil neste fim de semana. O fenômeno, que terá seu pico de visibilidade, e possui até 100 meteoros por hora, poderá ser avistados de acordo com a visibilidade em cada região.

A chuva de meteoros em si poderá ser conferido até o dia 24 deste mês, mas com menor intensidade.

Em resumo, para se ter condições de visualização ideais dos meteoros, uma vez que a Lua estará se encaminhando para o ponto mais distante da Terra (o que deve acontecer no dia 16), tornará o céu noturno ideal para visualizar o fenômeno.

As cidades de Manaus, Cuiabá e Belém estão entre os melhores locais para ver a chuva de meteoros, enquanto São Paulo e Curitiba podem não ser os melhores lugares devido à baixa visibilidade, nuvens e chuva, segundo Alex Ganshin, CEO da plataforma de meteorologia Meteum, informou ao g1.

Confira as condições de visibilidade para cada estado do país:

Visibilidade baixa: Acre, Maceió, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo

Visibilidade padrão: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Fortaleza, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins.