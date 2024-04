Mais da metade da população brasileira vive no litoral | A TARDE

Dados do Censo Demográfico 2022, divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 111.277.361 pessoas morando no litoral brasileiro, a uma distância máxima de 150 km. A maior porcentagem está concentrada em Santa Catarina, com 54,8% da população do Brasil, ou seja 5.734.702 habitantes vivendo próximos do mar.

Segundo informações da Agência Brasil, em relação a 2010, houve aumento de quase 5 milhões de pessoas, em números absolutos (eram 106,37 milhões). No entanto, a parcela da população vivendo no litoral em relação ao total da população recuou, já que eram 55,8% na ocasião.

Do outro lado do país, o Censo aponta um total de 9.416.714 pessoas morando na faixa de fronteira, também a uma distância máxima de 50 quilômetros. Isso equivale a 4,6% da população do país.

Em termos absolutos, houve aumento de 603 mil pessoas vivendo na faixa de fronteira, em comparação com 2010. Em termos relativos, no entanto, a proporção em relação à população total se manteve em 4,6%.

Os dados são possíveis a partir da análise dos dados de população e de domicílios de cada um dos 452.388 setores do Censo 2022. São informações sobre totais da população e domicílios, além do tipo de domicílio (se é particular, coletivo, permanente, improvisado, ocupado ou vago).