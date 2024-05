Mais de 100 crianças estão separadas dos familiares em Canoas | A TARDE

Ao menos 104 crianças e adolescentes estão separadas de sua família em Canoas, no Rio Grande do Sul - uma das cidades mais atingidas pelos temporais. Os dados do Conselho Tutelar do município atualizados minuto a minuto, foram divulgados pela colunista Mônica Bergamo.

No domingo, 5, eram 249 crianças ainda procuradas, mas o número caiu para 130 na noite de segunda, 6, e depois para 115 na manhã desta terça, 7. Nesta terça, mais nove menores de idade foram localizados pelo órgão, que ainda busca 104 crianças e adolescentes em associações, igrejas e escolas ou em casas de outras pessoas que os socorreram.

O conselho informou que as vítimas resgatadas foram conduzidas a diversos abrigos sem registro e, algumas vezes, separadas dos familiares. "São crianças que estão em abrigos, mas ficaram sem comunicação com os pais. Ou então que foram resgatadas por familiares que levaram elas para casas de outras pessoas", explicou o conselheiro Rogério Bahi Behn à coluna.

Ainda conforme informações divulgadas pela coluna, o conselho está realizando uma força tarefa com outros órgãos e instituições do poder público para mapear a situação dos menores de idade.

