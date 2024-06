Mais de 1,2 mil imóveis são destelhados por ventos e granizo no RS

- Foto: Divulgação/Casa Civil do Rio Grande do Sul

| Foto: Divulgação/Casa Civil do Rio Grande do Sul

Mais de 1,2 mil imóveis foram destelhados por ventos fortes e queda de granizo, na noite de sábado, 15, na cidade de São Luiz Gonzaga, noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo informações da Agência Brasil, a Defesa Civil gaúcha afirmou que uma pessoa ficou ferida.



Ainda de acordo com o órgão, um levantamento da prefeitura da cidade apontou que cerca de 1.200 residências, quatro escolas, dois postos de saúde, o prédio da Secretaria municipal de Saúde, o Museu Arqueológico e diversos estabelecimentos comerciais foram destelhados pelo fenômeno conhecido como “microexplosão”. Ele é decorrente de intensa instabilidade associada a uma frente fria estacionária, juntamente com o fluxo de umidade do norte do país.



O ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse que conversou com o prefeito de São Luiz Gonzaga, Sidney Brondani, e com a vereadora Ana Barros. Ele informou aos dois que acompanha desde cedo o temporal que ocorreu na cidade, onde cerca de 15 mil pessoas foram atingidas.



Pimenta acrescentou que está com uma cópia do decreto de emergência e que fez contato com a Defesa Civil Nacional. Disse ainda que está “totalmente à disposição e presente para ajudar em tudo que for necessário a São Luiz Gonzaga neste momento”.

A Defesa Civil gaúcha informou que a microexplosão é um fenômeno que pode ocorrer quando existem tempestades intensas com muitas descargas elétricas, granizo e muita água na sua base.



“Quando a nuvem não suporta mais a quantidade de água, ela 'despeja' todo esse volume significativo em direção ao solo, fazendo com que ocorra muita precipitação em pouco tempo, geralmente sendo acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a 150 km por hora”, explica o órgão.



No fim da manhã deste domingo, 16, a Defesa Civil publicou em sua página na internet um alerta de chuva intensa com risco de alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas, válido até as 19h. Recomendou que, em caso de emergência, a população ligue para 190/193.