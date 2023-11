Mais de 17 mil pessoas ficaram desabrigadas no RS após chuvas | A TARDE

Mais de 17 mil gaúchos precisaram deixar suas casas por consequência das fortes chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul desde a última quarta-feira. O balanço foi divulgado pela Defesa Civil do estado, na noite de segunda-feira, 20. Desde o dia 15 de novembro, 13,2 mil moradores estão desalojados, enquanto 3,7 mil ficaram desabrigados em 158 municípios. Este foi o segundo evento extremo no estado em três meses.

A Defesa Civil gaúcha revelou também que foram registrados vendavais, enxurradas, inundações, soterramentos e uma microexplosão após intensa atuação de uma corrente de vento. As fortes chuvas foram responsáveis pela morte de quatro pessoas. Outras 63 ficaram feridas.

Nesta segunda-feira, o número de vítimas atingidas pelos temporais subiu de 194 mil para 227 mil. Também foram registrados 41 bloqueios totais ou parciais em rodovias estaduais, por consequência de erosões no asfalto, deslizamentos de terra e inundações.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) sobrevoou áreas atingidas para avaliar impactos e amparar as vítimas. Ele também se reuniu com lideranças das cidades de São Sebastião do Caí, Santa Tereza, Roca Sales, Muçum e Encantado, que estão entre as mais afetadas pelos temporais.

Leite afirmou que serão disponibilizados R$ 400 mil para os municípios em situação de emergência e R$ 600 mil para aqueles que estão em situação de calamidade pública.

"É difícil ter palavra de conforto diante desse segundo abalo, mas estaremos juntos fazendo o nosso melhor para a recuperação das nossas comunidades. Somos seres humanos e, portanto, haverá momento de choro e desesperança. Mas terá de ser muito breve, para somarmos forças pela reconstrução", disse Leite.