Mais de 400 mil pessoas seguem sem energia em São Paulo | A TARDE

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta segunda-feira, 6, que cerca de 413 mil moradores da cidade seguem sem energia elétrica após as fortes chuvas registradas na capital paulista no último dia 3. Responsável pela distribuição de energia, a Enel aponta que a situação será normalizada até esta terça-feira, 7.

De acordo com o prefeito, São Paulo registrou mais de 300 quedas de árvores sobre a rede elétrica. Mais de 170 já foram removidas e ao todo, 1,4 milhão de pessoas foram atingidas por problemas de energia.

“Estamos aqui com todo o esforço. A gente ampliou as equipes. O pessoal da Defesa Civil, das subprefeituras, para poder trazer a cidade de volta o quanto antes. Mas, em muitas situações, a gente depende que a Enel faça seu trabalho de desligamento para remover as árvores e restabelecer a energia, disse em entrevista ao Bom dia São Paulo.

Nunes disse ainda que a energia foi restabelecida em todas as unidades básicas de saúde e hospitais da cidade, no entanto, doze escolas seguem sem luz e 77 semáforos estão sem funcionamento.

Ricardo Nunes afirmou que esperava uma resposta mais rápida da Enel. Ele se reunirá nesta segunda-feira com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e com representantes da Enel para pedir um plano de contingência da concessionária.

“Realmente houve um problema. É algo que está aí colocado. É uma situação dramática. A resposta precisa ser mais rápida. Às vezes, as pessoas acham que a Enel é uma companhia da prefeitura, que a prefeitura tem alguma inserção sobre suas atividades. Não, a Enel é uma concessionária do governo federal. Tem uma agência nacional que faz a fiscalização”, pontuou o prefeito.

“É preciso que eles tenham um maior número de equipamentos e funcionários preparados para uma situação dessas”, completou.

Desde o início da chuva, foram registradas sete mortes em São Paulo. Duas aconteceram na zona leste, após a queda de árvores em cima de veículos.