Mais de 80 prefeitos eleitos em 2020 morreram antes do fim dos mandatos

Eleições municipais serão realizadas em outubro | Foto: José Cruz / Agência Brasil

De acordo com levantamento feito pelo site Metrópoles, 82 prefeitos eleitos em 2020 morreram antes do final de seus respectivos mandatos. Ainda segundo a pesquisa, esta situação ocorreu especialmente por conta de questões de saúde. As novas eleições municipais serão realizadas em outubro desse ano.

As mortes são relacionadas especialmente as complicações causadas pela covid-19. Também foram registrados óbitos por assassinatos e acidentes de trânsito. Os casos que mais repercutiram nacionalmente foram os de Bruno Covas (PSDB), prefeito de São Paulo, que morreu em maio de 2021, acometido de câncer e Maguito Vilela, (MDB), prefeito de Goiânia, vítima de Covid-19 no mesmo ano.

Em seu segundo mandato, Covas tinha 41 anos e estava a frente da capital paulista desde 2018, quando João Dória concorreu ao governo do estado. Com isso, o vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB) assumiu a prefeitura. Ainda a frente do cargo, Nunes é pré-candidato à reeleição.

Com vasta carreira política, onde foi deputado estadual, federal, senador e governador, Maguito Vilela venceu as eleições ainda internado, quando testou positivo ainda durante o pleito. Ele foi empossado no hospital, porém morreu antes de voltar ao estado de Goiás. Rogério Cruz (Republicanos), eleito vice, está atualmente a frente da capital goiana e buscará a reeleição em 2024.