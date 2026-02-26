Menu
DESCOBERTA

Mamonas Assassinas: jaqueta de Dinho é encontrada intacta após exumação

Peça havia sido colocada sobre o caixão no momento do sepultamento, há quase 30 anos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/02/2026 - 7:08 h

Informação foi divulgada oficialmente nas redes sociais da banda
Informação foi divulgada oficialmente nas redes sociais da banda -

Uma jaqueta utilizada pela equipe dos Mamonas Assassinas foi encontrada intacta sobre o caixão do vocalista Dinho durante a exumação realizada na última segunda-feira, 23, no Cemitério Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A informação foi divulgada oficialmente nas redes sociais da banda nesta quarta-feira, 25, junto ao anúncio da criação de um memorial ecológico em homenagem ao grupo.

De acordo com a publicação, a peça havia sido colocada sobre o caixão no momento do sepultamento, há quase 30 anos, e permaneceu preservada. O item segue sob a guarda do cemitério até que seja definida sua possível inclusão no futuro espaço de memória.

A nota também esclarece que o memorial será aberto gratuitamente à visitação dos fãs. Segundo o comunicado, a iniciativa tem como objetivo perpetuar a história da banda e manter viva a trajetória marcada por alegria, irreverência e determinação.

Imagem ilustrativa da imagem Mamonas Assassinas: jaqueta de Dinho é encontrada intacta após exumação
| Foto: Reprodução/Instagram

Jardim BioParque Memorial Mamonas

A exumação dos corpos dos cinco integrantes faz parte da implantação do Jardim BioParque Memorial Mamonas, projeto desenvolvido em parceria entre familiares e o BioParque. Três décadas após o acidente aéreo que comoveu o país e interrompeu precocemente a carreira do grupo, as famílias decidiram pela cremação dos restos mortais, que passarão a integrar um espaço ecológico e permanente de homenagem.

O memorial será instalado no próprio Cemitério Primaveras, onde os músicos estavam sepultados. A maior parte das cinzas permanecerá nos jazigos, que continuarão abertos à visitação pública. Outra parte será destinada ao plantio de cinco árvores, uma para cada integrante, formando um jardim localizado atrás dos túmulos.

Tags:

cemitério Dinho exumação Homenagem Mamonas Assassinas música

