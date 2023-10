Manoel Soares cobra comunidade LGBT+ por defesa a Renan Bolsonaro | A TARDE

O apresentador Manoel Soares, de 44 anos, reagiu aos rumores de que Renan Bolsonaro, de 25, é gay. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu uma entrevista ao repórter Léo Dias, onde falou sobre um possível relacionamento com o ex-assessor Diego Pupe.

"O desafio da comunidade LGBT agora é encontrar forças para defender Renan Bolsonaro, que como muitos homoafetivos, deve ter sofrido com a homofobia do pai", afirmou o apresentador.

A fala de Manoel provocou uma reação na internet. Internautas que não gostaram do posicionamento questionaram o apresentador. "Manoel, com todo o respeito: Pq um homem hétero (você no caso) se sente no direito de dizer qual é o desafio de alguém da comunidade LGBTQIAPN+? Quem te colocou como nosso porta-voz?", publicou um usuário do X, o antigo Twitter.

Renan Bolsonaro negou ser gay após os rumores sobre o relacionamento com Diego Pupe. "Eu sou hétero, gosto de mulher", reforçou o filho do ex-presidente. Ainda segundo ele, as mensagens de teor romântico recebidas pelo ex-assessor foram armações.

"Provavelmente ele pegou meu telefone, viu que não tinha senha, fez o que fez, mandou a mensagem", explicou.