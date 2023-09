Maquiador de celebridades, Ricardo Tavares morre após ser atropelado

O maquiador Ricardo Tavares morreu nesta sexta-feira, 15, aos 46 anos. Ele passou dois dias desaparecido após ter sido atropelado no Rio de Janeiro. Desde o dia 24 de agosto, Rico, como era conhecido, estava internado no Hospital Geral Alberto Torres.

Ele sofreu traumatismo craniano e fratura na coluna, e havia sido diagnosticado com forte pneumonia. A morte foi lamentada por atrizes e amigas do maquiador.

"Sei que você agora está melhor que nós aqui. Na luz, na paz e enchendo esse lugar aí de alegria, como você sempre fez e faz por aqui. São mais de 27 anos juntos. Difícil não te ter fisicamente, mas você estará sempre vivo em meu coração", escreveu Amandha Lee no Instagram.

"Só lembranças cheias de ternura… Ele ninando meu filho, cortando o cabelinho do Roque pela primeira vez, ainda bebê no set do filme Que Horas Ela Volta… Nós viajando por aí afora, entrando nas florestas e mares", comentou Regina Casé.