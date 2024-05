Maranhão decreta estado de emergência após chuvas fortes | A TARDE

As fortes chuvas que atingem o Maranhão desde abril já afetaram 3.940 pessoas e uma pessoa morreu, segundo informações divulgadas pela Defesa Civil. Por causa da situação, foi decretado estado de emergência na região.

Segundo a Defesa Civil, 31 dos 217 municípios maranhenses foram afetados. A cidade de Santa Inês é o único até o momento em situação de calamidade pública.

As chuvas que afetam o estado já obrigaram 2.909 famílias a deixarem suas casas. As pessoas que foram atingidas estão recebendo apoio das defesas civis dos municípios.

A orientação é que, em caso de chuvas intensas, a população mantenha distância segura de trechos afetados ou em que o solo esteja encharcado - que aumenta o risco de desmoronamentos e deslizamentos.

Por meio das redes sociais, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, disse que não há nenhuma cidade do estado coberta por águas e que as dificuldades deste ano estão abaixo de outras vivenciadas.

"Tranquilizamos a todos e garantimos que o nosso trabalho, em unidade com os municípios, continuará para que possíveis situações extremas sejam contornadas de forma célere", afirmou.

