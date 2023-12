Marcelinho Carioca aparece em video e confirma sequestro; entenda | A TARDE

O ex-jogador do Corinthians Marcelo Pereira Surcin, popularmente conhecido como Marcelinho Carioca, de 51 anos, afirmou nesta segunda-feira, 18, que foi sequestrado por um homem depois de ter se envolvido com a esposa dele. Os dois seriam casados.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, Marcelinho diz que estava “curtindo um samba” e no local conheceu uma mulher que seria casada, mas só soube da circunstância depois. “O marido dela me sequestrou e me levou”, afirma o empresário.

Na gravação, Marcelinho está acompanhado da mulher com quem tinha saído, que também afirma o ocorrido. “Confirmo tudo que ele está falando, sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente num cativeiro”, diz. Na gravação, o ex-meio de campo está com a pálpebra inferior do rosto machucada e inchada, como se tivesse sido agredido.





Reprodução | Twitter