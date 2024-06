Marcelinho Carioca perde apartamento de mais de R$ 1 milhão na Justiça

Marcelinho Carioca perde apartamento milionário por causa de dívida de condomínio - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca perdeu um apartamento avaliado em R$ 1,3 milhão, localizado na Mooca, em São Paulo, por causa de uma dívida de condomínio. O imóvel de 319 metros quadrados foi leiloado.

A dívida de Marcelinho Carioca era de mais de R$ 2,5 milhões, considerando juros, multas e correção monetária. O imóvel fica localizado no condomínio Edifício Prince de Galles, que tem apenas sete apartamentos, sendo um por andar. O do ex-jogador tinha três suítes e tem três vagas de garagem.

O leilão foi realizado através de um processo aberto desde 2004, pelo Edifício Prince de Galles. Na Justiça, o condomínio disse que a situação era insustentável.

A defesa de Marcelinho Carioca chegou a questionar os valores cobrados pelo Prince de Galles, afirmando que os cálculos feitos no processo eram “eivados de vícios”, com “valores indevidos cobrança em duplicidade e juros com valores a mais.”

Posteriormente, em 2015, o ex-jogador do Corinthians assinou um acordo para o pagamento da dívida em 20 parcelas, mas não cumpriu o combinado.