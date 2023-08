Marcola é levado a hospital no DF sob forte esquema de segurança

O líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marco William Herb Camacho, conhecido como Marcola, deu entrada no Hospital Regional do Gama, no Distrito Federal, na manhã desta sexta-feira, 4. A informação é da coluna Na Mira, do portal Metrópoles.

A ação peso pesado conta com 90 policiais, entre federais, civis e militares. Além disso, agentes do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e da Divisão de Operações Aéreas (DOA) também participam da operação para levar o líder do PCC ao hospital.

Marcola deve passar por exames, mas seu quadro de saúde não foi divulgado até o momento. Ele voltou para a Penitenciária Federal de Brasília em janeiro deste ano, após autorização do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB).