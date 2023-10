Maria Bethânia cantará em posse de Luís Barroso na presidência do STF

A posse do ministro Luís Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) contará com a baiana Maria Bethânia cantando o Hino Nacional brasileiro, na quinta-feira, 28.

O magistrado substituirá a atual presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, que completa 75 anos em outubro e terá aposentadoria compulsória. Com a mudança, o vice passará a ser Edson Fachin.

Além da cadeira máxima do STF, o ministro vai presidir o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Natural de Vassouras (RJ), Luís Roberto Barroso completou dez anos de Corte em junho deste ano, após assumir a vaga do ministro Ayres Britto (aposentado).

Barroso assumiu a relatoria de julgamentos de destaque como o piso nacional da enfermagem (ADI 7222), Fundo do Clima (ADPF 708), candidaturas avulsas, sem filiação partidária (RE 1238853), proteção aos povos indígenas contra a invasão de suas terras (ADPF 709), e contra despejos e desocupações de pessoas durante a pandemia de covid-19, além das execuções penais dos condenados na AP 470 (mensalão).