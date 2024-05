Marido de cantora gospel é preso por abuso sexual contra criança | A TARDE

Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, foi preso na terça-feira, 21, um ano após ser acusado de abusar sexualmente de uma criança. A prisão aconteceu nos Estados Unidos.

O crime teria sido cometido em abril de 2023, em Orlando. A vítima foi uma criança que passou a noite na casa de Heloísa Rosa e Marcus Grubert, na companhia dos filhos do casal. Ao ser buscada pela mãe, a menina relatou os abusos ocorridos durante a madrugada, alegando que Marcus havia abusado dela. As informações são do Metrópoles.

A família denunciou o abuso e a criança foi amparada pela Hope & Justice Foundation, que atua contra tráfico humano e abusos contra brasileiros no exterior.

Após o caso vir a público, a cantora Heloísa Rosa chegou a anunciar a separação do marido. Ela também afirmou estar disposta a depor contra ele. No entanto, segundo Anna Alves-Lazaro, que comanda a Hope & Justice Foundation, a cantora não compareceu para depor.

A mãe da menina que teria sido abusada participou do 'Encontro', da TV Globo, nesta quarta-feira, 22, e comentou a prisão de Marcus Grubert. “Sensação de alívio. O próximo passo agora é o julgamento, onde serão apresentadas as provas e o juiz vai determinar. Nós estamos acreditando que a justiça com certeza será feita.”

Publicações relacionadas