Marido mata esposa com tiro na cabeça na frente da filha

Uma mulher de 34 anos, identificada como Adriana de Moraes Lima, foi assassinada pelo próprio marido, neste domingo, 30, no município de Terenos, interior do Mato Grosso do Sul (MS). A filha do casal, de 13 anos, presenciou toda a situação e foi quem acionou as autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, o casal havia se separado há algumas semanas e a vítima teria ido até a fazenda da família buscar alguns pertences pessoais. Claudinei dos Santos, de 42 anos, não aceitava o fim do relacionamento e tirou a própria vida depois de atirar na cabeça da esposa durante uma discussão.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade, que registrou a ocorrência como feminicídio seguido de suicídio.