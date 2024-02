Matrícula do Ensino Médio já pode ser realizada pela internet | A TARDE

A rede estadual de ensino realiza nesta segunda, 22, e terça-feira, 23, a matrícula para estudantes novos que buscam vaga no Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio e Educação Profissional e Tecnológica. Se encaixam no perfil, estudantes oriundos de escola particular ou de outras redes e aqueles que interromperam os estudos e desejam voltar a frequentar a escola estadual.

A solicitação deve ser realizada de forma on-line, por meio de qualquer aparelho que esteja conectado à internet, a exemplo de tablets e celulares. Basta acessar o Portal do Governo (ba.gov.br). Acesse aqui o Guia Rápido para Matrícula.

Para os estudantes ou responsáveis que tenham dificuldade em solicitar a matrícula pela internet deverão manter contato através dos canais de atendimento 0800 71 5353 ou 71 4020-5353 ou solicitar atendimento presencial na escola estadual mais próxima.

Após efetuar a solicitação de matrícula, o estudante ou seu responsável deverá entregar a documentação na unidade escolar em até cinco dias.

Os documentos necessários são: original do histórico escolar; original e cópia do RG ou da certidão de registro civil e do CPF; e comprovante de residência. Serão necessárias também cópias do RG e CPF da mãe do estudante e/ou do responsável legal. É importante observar que a confirmação da matrícula acontecerá mediante a entrega da documentação exigida.