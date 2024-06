MC Brinquedo sofre grave acidente de carro após dormir no volante | A TARDE

O funkeiro MC Brinquedo, de 22 anos, sofreu um grave acidente de carro na madrugada da última sexta-feira, 31, na zona Sul de São Paulo. Ele chegou a ser hospitalizado e, em seguida, foi liberado.

Em uma carta publicada nas redes sociais, ele destacou: “DEUS me deixou viver de novo e eu só tenho que agradecer, pra mim valeu todo sufoco que me deixou viver. Hoje vivi um milagre de DEUS”.

Segundo a Billboard Brasil, o dono do hit “Roça Roça” dormiu ao volante após sair de um estúdio na zona Norte da capital paulista.

Na publicação, o funkeiro aproveitou para fazer um relato sobre os últimos anos da sua vida. “Eu larguei as drogas novamente, larguei tudo que é de excesso e futilidade, escolhi fazer diferente nessa oportunidade que Deus ta fazendo com meu sonho”, revelou. “Eu to vivo pra tristeza do inimigo, e vivo para HONRA E A GLÓRIA DE DEUS”, concluiu.

