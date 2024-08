MEC abre inscrições do Fies 2024/2; saiba como se inscrever

Também é necessário que os candidatos tenham feito uma das edições do Enem a partir de 2010 - Foto: Pixabay

A inscrição para o Fies 2024/2 foi aberta pelo MEC nesta quinta-feira, 22. O prazo para se inscrever encerra na próxima terça-feira, 27 de agosto. Não é cobrada taxa.

O Programa Universidade para Todos (ProUni) oferece financiamentos em universidades particulares de todo o Brasil. Mas, conforme as regras do programa, somente podem se inscrever no Fies 2024 estudantes que comprovem ter renda familiar mensal, por pessoa, de meio a três salários mínimos.

Também é necessário que os candidatos tenham feito uma das edições do Enem a partir de 2010. Além disso, eles precisam ter notas acima de 450 pontos sem ter zerado a redação.

Estudantes que fizeram o Enem na condição de treineiros não podem fazer inscrição no Fies.

Como fazer inscrição?

- Fazer cadastro na conta gov.br;

- Ir ao site do Fies;

- Preencher dados de contato e um formulário socioeconômico;

- Indicar até três opções de cursos de graduação;

- Escolher as instituições, estados e regiões diferentes.

Fies 2024

Segundo o cronograma do Fies 2024, a lista candidatos pré-aprovados será divulgada no dia 9 de setembro. Os estudantes somente vão garantir o financiamento se comprovarem as informações. O prazo para essa complementação dos dados será de 10 a 12 de setembro

O Fies do 2º semestre de 2024 também contará com lista de espera. Quem participar deverá comprovar as informações de 16 de setembro a 29 de outubro.

Para mais detalhes, acesse este Edital.