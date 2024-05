MEC prorroga prazo para as convocações da lista de espera do Fies | A TARDE

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta sexta-feira, 26, que prorrogou até 17 de maio o prazo para as convocações da lista de espera do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do primeiro semestre de 2024.

A decisão foi anunciada após reclamações de estudantes, que alegam que erros do Ministério da Educação (MEC) no processo seletivo estão atrapalhando a convocação de novos alunos na lista de espera.

Os estudantes relatam falhas técnicas, demora excessiva na fila de espera e outros problemas que, na visão deles, exigiriam uma ampliação do prazo de inscrições. Entre eles, estão:

- Problemas no sistema de entrega de documentos com falhas;

- A lista de espera não está 'rodando'

- Aprovação dupla de um mesmo candidato