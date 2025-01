Médica brasileira morre em incêndio na Tailândia

Carolina Canales, de 24 anos, estava de férias - Foto: Reprodução

Uma médica brasileira morreu durante um incêndio no hotel The Ember, em Bangkok, capital da Tailândia. O caso aconteceu no domingo, 29, perto de um famoso bairro de mochileiros de Bangkok. Mais duas pessoas, um ucraniano e um cidadão americano, morreram e outras sete estão no hospital.

O incêndio teve início no quinto andar do Ember Hotel, informou o Departamento de Bombeiros e Resgate de Bangkok. A causa ainda está sendo investigada, segundo o governador de Bangkok, Chadchart Sittipunt.

A médica foi identificada como Carolina Canales, de 24 anos. Nascida em Alagoas, ela gostava de viajar e trabalhava no maior hospital da rede pública do estado, o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió. Ela estava de férias com o noivo, Fernando Ressurreição, estudante de medicina..

Noivo pulou para se salvar

Fernando, noive de Carolina, conseguiu sobreviver a tragédia que tirou a vida de sua amada porque pulou de uma janela. A informação foi dada pela CNN. Segundo as informações, ele está no hospital e em estado de choque.

Conforme a publicação, o casal estava no quarto do hotel no momento do incêndio. Amigos disseram que Carolina e Fernando receberam o aviso de que havia um incêndio e saíram do quarto, mas como havia muita fumaça, eles acabaram se perdendo um do outro. Fernando tentou retornar, mas não conseguiu encontrá-la. Ele escapou por uma janela e fraturou o pé. Já Carolina não conseguiu fugir e morreu após inalar fumaça.