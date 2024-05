Médica é condenada a quatro anos de prisão por racismo no RJ | A TARDE

Uma médica radiologista identificada como Fernanda de Lima Cardoso foi condenada por racismo contra quatro funcionárias que atuavam como auxiliares gerais de um laboratório do bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. A mulher foi condenada a quatro anos de prisão no regime semiaberto e a 20 dias-multa.



O crime ocorreu em maio de 2021, quando a médica filmou uma das vítimas fazendo uma faxina no estabelecimento, e usou o termo "macacada" para se referir às demais.



No processo foi incluído um vídeo no qual a radiologista aparece falando: "Aí, ó, macacada, vocês aí, ó! E vocês de sacanagem aí para passar um cuspe na parede. Eu sou uma pessoa importante. Aí não, passar cuspe… Isso que é faxina, aprende".



De acordo com a promotoria, a intenção de Fernanda ao gravar o vídeo era de que a coordenadora das vítimas assistisse ao material e tomasse "providências", já que a faxina, para ela, não estava adequada.



O desembargador Paulo Rangel, delator do caso e que votou pela condenação, destacou que Fernanda se beneficiou da hierarquia em relação às auxiliadoras para menosprezar tanto a cor de suas peles, quanto a qualidade de seus trabalhos.

