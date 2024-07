Médica faz descoberta inacreditável sobre paciente com odor vaginal

Caso foi contato nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Conhecida por falar sobre a rotina de trabalho nas redes sociais, a médica Larissa Pereira Faria deixou os seguidores horrorizados após compartilhar um relato macabro sobre uma paciente que ela atendeu.

Em um vídeo publicado no domingo, 16, a profissional detalhou a situação de uma mulher de 43 anos de idade, que estava sofrendo com um forte fedor e dores na vagina, mas não sabia o que estava causando isso.

Larissa contou que a paciente sofria tanto com a questão de saúde, que era possível sentir o odor de longe. Ela já havia passado por vários médicos e tomado muitos remédios, mas não conseguia encontrar uma resposta exata para o caso dela.

Depois de uma investigação criteriosa, que precisou ser feita com a mulher internada, a verdade veio à tona. A bateria de exames mostrou que a paciente tinha pego uma bactéria que é comum em pessoas mortas.

Ao conversar com a paciente, a médica descobriu que o marido dela trabalhava no Instituto Médico Legal (IML) e praticava necrofilia, ou seja, estuprava cadáveres, e depois fazia sexo com a esposa.

Assista: