Médico baiano é executado no Rio de Janeiro; vídeo mostra crime

Três médicos ortopedistas, entre eles um baiano, foram executados a tiros, na madrugada desta quinta-feira, 5, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas estavam na capital carioca participando de um congresso internacional de ortopedia.

Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, estava sentado em um dos quiosque na frente do hotel onde estava hospedado, quando um carro branco parou, e três homens de preto e armados de pistolas desembarcaram e abriram fogo à queima-roupa.



Além do médico baiano, outros três ortopedistas foram baleados. Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, morreu no hospital. Já Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, morreu no local do crime. O quarto médico foi socorrido para uma unidade de saúde onde permanece internado.



Foram pelo menos 20 disparos. No vídeo é possível ver a ação. Um dos bandidos ainda voltou para atirar mais em um dos médicos que tentava se refugiar atrás do quiosque. Perseu fez aniversário nesta terça-feira. Ele atendida em um clínica na cidade de Ipiaú, no interior da Bahia

A Polícia Civil do RJ acredita em execução, já que nada foi levado, e os criminosos chegaram atirando. Testemunhas contaram ainda que os bandidos nada falaram. Foram pelo menos 20 disparos.

Os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que sedia a partir desta quinta-feira o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.

Vídeo mostra o momento do crime: