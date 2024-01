Médico baleado em tiroteio na Avenida Brasil passa por cirurgia | A TARDE

O médico ortopedista Marilton da Silva Vaz, de 47 anos, passou por cirurgia na noite de segunda-feira, 25, tem quadro de saúde considerado grave. O profissional foi baleado na região cervical durante troca de tiros na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. O caso de violência aconteceu no último domingo, 24.

A vítima foi transferida do Hospital Estadual Azevedo Lima para em Niterói, na região metropolitana, para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na mesma região, ainda na segunda. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio.

O homem deixava uma confraternização religiosa de Natal quando aconteceu a troca de tiros. Nove pessoas ficaram feridas. Entre os atingidos, está o pai de Marilton, de 80 anos. Ele foi atingido de raspão na cabeça, foi atendido e já teve alta médica.

Sobre o caso

A Polícia Militar afirma que agentes avistaram um carro com atitude suspeita saindo do Parque União, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Os policiais deram ordem de parada ao veículo e, segundo a PM, os suspeitos não obedeceram e atiraram contra os policiais. Uma viatura foi atingida, além das nove vítimas.

O caso é investigado pela 21ª Departamento da Polícia Civil de Bonsucesso.