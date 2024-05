Médico é afastado após sugerir que mãe deixe filho de 5 anos doente | A TARDE

Um médico foi afastado após ter negado um atestado de acompanhante a uma mãe que levou o filho dela de 5 anos para ser atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na segunda-feira, 20. O caso aconteceu em Cambé, no Paraná. As informações são da RPC.

A criança tinha febre e outros sintomas comuns de gripe. A mãe, Luciana Gonçalves Costa, trabalha como porteira de um prédio e teria de ficar em casa cuidando do filho, uma vez que a criança não poderia ir à escola.

Mas de acordo com a mãe, o médico disse que ou ela teria de levá-lo ao trabalho ou outra possibilidade seria deixar o filho sozinho em casa. A conversa foi registrada em vídeo por Luciana. Incrédula, ela questiona como deixaria uma criança de 5 anos sem companhia em casa, enquanto o médico insiste que o menino pode ficar sozinho. A mãe teve de esperar até outra médica chegar à UPA para obter o atestado.

De acordo com a RPC, o médico é terceirizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar), que afastou o profissional e abriu um processo administrativo para investigar o caso. Ainda segundo a reportagem, um procedimento para investigar a conduta do médico foi aberto pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR).

