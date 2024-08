Médico é preso suspeito de abuso sexual contra grávida

Médico de 73 anos foi preso em Fortaleza - Foto: Reprodução / G1

Um médico de 73 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma paciente grávida durante um atendimento. A prisão aconteceu na quinta-feira (22), no bairro Parangaba, em Fortaleza, já o crime ocorreu em Quixeramobim, interior do Ceará.

Conforme as investigações da Delegacia Municipal de Quixeramobim, o médico teria abusado da vítima durante um atendimento em outubro de 2023.

Ao G1, a Polícia Civil informou que ele foi preso no hospital Frotinha da Parangaba, da rede pública de saúde de Fortaleza. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que o profissional é prestador de serviço da capital, vinculado a cooperativa de saúde e está descredenciado e compulsoriamente afastado das funções.

O médico preso tem duas passagens por estupro, crime contra a administração pública e outros crimes contra a dignidade sexual, conforme a Secretaria da Segurança Pública.

Ele foi conduzido à delegacia do 5º Distrito Policial (5º DP), onde o mandado foi cumprido. Agora, ele está à disposição da Justiça.

Reincidente

Em março de 2022, o mesmo médico foi preso suspeito de crime sexual contra uma paciente no município de Orós, também no interior do Ceará. No entanto, ele foi solto após pagar fiança no valor de R$ 30 mil.

A paciente, de 22 anos, que denunciou o médico seria submetida a uma cirurgia na genitália em um hospital do município. Ela relatou à polícia que após trancar a porta do consultório, ele apalpou o corpo dela e tentou fazer a penetração no momento da realização de exames íntimos.

Assustada, ela saiu rapidamente da sala e procurou uma delegacia para denunciar o caso. O suspeito foi preso e levado para a cadeia do município de Icó.

Após a prisão, em 2022, ex-pacientes entraram em contato com a Delegacia Regional de Icó ainda e relataram que também foram vítimas dele. Um dos casos, inclusive, ocorreu em 1989.