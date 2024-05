Médico morre em abrigo no Rio Grande do Sul após atuar como voluntário | A TARDE

O médico cardiologista, Leandro Medice, de 41 anos, foi encontrado morto em um abrigo na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, 13. Morador de Vila Velha, no Espírito Santo, ele estava trabalhando como voluntário para prestar socorro às vítimas da chuva.

Leandro tinha 41 anos e uma das suspeitas é que tenha tido um mal súbito. "Quando me contaram, pensei que fosse brincadeira. Ele foi para ajudar as pessoas e aconteceu essa tragédia", disse João Paulo Martins, marido do médico ao portal G1.

Ida ao Rio Grande do Sul

Segundo Martins, Leandro trabalhou a semana inteira na empresa de estética capilar que tinham juntos, em Vila Velha. No fim de semana foi ao Rio Grande do Sul com um grupo de amigos, também médicos.

No domingo, ele trabalhou o dia inteiro fazendo os primeiros atendimentos básicos. Por telefone, ele contou ao marido que foi recebido com muito carinho no abrigo à noite, depois de passar o dia trabalhando. Ao amanhecer, Leandro não apareceu no ponto de encontro no horário combinado. "Ele sempre foi muito pontual. As amigas foram até ele e já o encontraram morto", relatou João Paulo.

Leandro Medice era fisioterapeuta, dentista e médico com especialização em cardiologia. Trabalhou como médico intensivista e se dedicou ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

