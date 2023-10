Médico que sobreviveu a ataque no RJ: "De graça fizeram isso" | A TARDE

Único sobrevivente do ataque que matou três médicos no Rio de Janeiro, Daniel Proença classificou como "de graça" o que fizeram com ele e seus colegas na noite da última quinta-feira, 5.

A revelação foi feita pela mãe de Daniel, Márcia Proença, em entrevista concedida ao Fantástico, da Rede Globo. O médico está internado e seu quadro de saúde estável.

Márcia lembrou ainda das primeiras palavras do filho, após eles se encontrarem: "Mãe, meus amigos morreram". Entre os amigos, estava o médico baiano Perseu Almeida.

"Perseu falando que precisava trabalhar bastante porque tinha duas crianças pequenas, o senhor [Marcos de Andrade Corsato], dizendo que o último filho ia casar e depois [ele] ia aposentar", contou Daniel.

A mãe do médico sobrevivente ainda detalhou alguns dos relatos do filho sobre os ocorridos no ataque no quiosque da Barra da Tijuca. Daniel teria repetido diversas que o ação foi "de graça" e lembrou dos amigos mortos.

única coisa que o Daniel fala e repete é: 'Mãe, de graça. De graça fizeram isso com a gente'. Ele viu o Perseu já falecendo no local. Ele viu o outro na cadeira, ele não levantou, ficou na cadeira. E ele falou que ele e o Diego [Ralf Bomfim] estavam no chão e que acudiram primeiro o Diego porque ele reclamava que estava sem conseguir respirar e logo depois o Daniel. Os dois foram para o hospital e o Diego faleceu ao lado do Daniel. O Daniel falou que, mesmo depois dele caído, atiraram nele", completou Márcia.

Daniel foi atingido por mais de dez tiros. Segundo Victor Cravo, coordenador da UTI do Hospital Samaritano Barra, o sobrevivente sofreu fraturas nos membros superiores e inferiores, e houve perfuração intestinal, mas o quadro está estável e não corre risco de morte.